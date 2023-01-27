Орбан заявил, что наложит вето на новые санкции ЕС против России, если они коснутся ядерной энергетики РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство наложит вето на возможные санкции Европейского союза в отношении российской нефти, газа и атомной энергии.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан с начала войны выступает против жестких санкций в отношении России. В этот раз он заявил, что не собирается поддерживать ограничения ЕС по российской нефти, газу и атомной энергии и наложит вето на принятие соответствующего решения.

Об этом пишет венгерское издание Magyar Hirlap.

По его словам, ЕС в новом пакете санкций планирует затронуть российский ядерный потенциал. Сейчас новый план "удара" по РФ уже лежит на столе.

"Там, где это не затрагивает жизненно важные интересы Венгрии, мы не будем препятствовать санкциям ЕС. Но в отношении нефти, газа и атомной энергии Венгрия наложит вето", — заявил Орбан.

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Орбан добавил, что санкции, введенные против России, якобы не помогают Украине освободить свою территорию, а лишь наносят ущерб экономикам европейских стран.

"Брюссельские санкции не помогают украинцам, они не заставляют россиян отступать, но они наносят страшный ущерб для Европы, для европейской экономики, в том числе Венгрии", — считает Орбан.

Венгерский премьер также добавил, что решение не поддерживать европейские санкции было принято не только им единолично — такую позицию якобы поддерживает вся страна.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад начал новую "холодную войну". По мнению политика, Венгрия в этой войне должна стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

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