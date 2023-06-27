Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не считает своего друга – российского президента-диктатора Владимира Путина военным преступником.

Такое мнение глава правительства Венгрии высказал в интервью Bild.

По словам Орбана, арест главы Кремля будет мешать мирным переговорам по войне России против Украины.

"Приглашать их (стороны конфликта) к столу переговоров и говорить "подойдите к столу, я вас арестую" — это не очень хорошая идея… Говорить об этом сейчас совершенно неуместно", — высказался Орбан.

У премьера также спросили: арестовал бы Будапешт Путина, чтобы тот приехал в страну. Орбан уклончиво ответил, мол, "нет информации, что Путин хочет приехать в Венгрию".

Скандальные заявления Орбана о войне

Премьер-министр Венгрии выступил за прекращение огня и мирные переговоры между Украиной и Россией до начала украинского контрнаступления. Он мотивирует это тем, что атакующая сторона терпит втрое большие потери, чем обороняющийся.

Также Орбан заявлял, что, по его мнению, Украина не способна выиграть войну, которую против нее развязала Москва. По его словам, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США".

Также премьер Венгрии заявлял, что войны у Украины удалось бы избежать, если бы бывший президент США Дональд Трамп остался у власти. Мол, его нужно обратно вернуть в президентское кресло, чтобы война кончилась.

Кроме того, Орбан называл Украину "страной, не существующей экономически". Такое заявление он сделал в контексте европейской военной и экономической помощи. Премьер заметил, что "по его оценке" война прекратится, когда США и ЕС решат больше не финансировать деятельность украинского правительства.

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