Орбан заявил, что Трамп – "единственный шанс на мир в Украине"

Венгерский политик считает, что время работает на Россию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возлагает надежды на возвращение в кресло президента США Дональда Трампа. Якобы это "единственный серьезный шанс" для прекращения войны РФ в Украине.

Такое мнение глава венгерского правительства высказал на Антальйском дипломатическом форуме в Турции, сообщает Mandiner.

"Единственный серьезный шанс на мир – если он (Трамп – Ред.) сможет вернуться и заключить мир. Иначе война между Украиной и Россией будет затяжной", – считает Орбан.

Именно президентство Трампа, считает премьер, предпосылкой наступления "крепкого и быстрого мира на европейском континенте". Чем больше, отмечает Орбан, если бы он оставался у власти в Белом доме, то, мол, войны могло бы не произойти.

Кроме того, венгерский политик выразил мнение, что в войне России против Украины время якобы "работает на Москву".

"Если кто-то думает, что время работает на Россию и что продолжение войны принесет РФ успех, то лучше остановиться сейчас. Я лично отношусь к последним", — заявил Орбан.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при Трампе мир был "безопаснее и стабильнее". По его словам, сейчас большая часть мира "желает стабильности".

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