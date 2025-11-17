Орбан заявил, что Украина никогда не сможет выиграть войну с Россией

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если «не случится чудо», Россия продолжит оккупацию восточной украинской территории Донецкой области, назвав это «реальностью», с которой придется смириться.

Об этом он сказал в интервью для издания Politico.

Виктор Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» выиграть войну с Россией, назвав финансовую помощь Киева бесполезной.

«Мы уже потратили 185 миллиардов евро, и… намерены потратить еще больше. Итак, мы финансируем страну, не имеющую шансов выиграть войну», — добавил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что ни Россия, ни Украина не стремятся к миру, и потому другие государства должны заставить обе страны прекратить боевые действия.

Он подчеркнул, что самый важный вопрос для него — смогут ли венгры остаться в стороне от этого конфликта. По мнению Орбана, все, что он сделал за 15 лет своего непрерывного премьерства с 2010 года, дает Венгрии шанс избежать вовлечения в войну.