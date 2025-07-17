Орбан заявил, что на Закарпатье сожгли церковь и оставили угрозы венграм: комментарий полиции

Виктор Орбан. / © ТСН.ua

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Закарпатье подожгли церковь и оставили надпись с угрозами венграм.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"Принуждение, умышленное убийство, сожжение церкви, вымогательство, запугивание. Все это происходит с нами, венграми в Закарпатье. Мы вас не подведем, вы можете рассчитывать на нас!", - написал венгерский политик.

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Также Орбан прикрепил к своему сообщению снимок. Якобы на нем стена церкви, на стене которой написали угрозы венграм.

Представительница Нацполиции Закарпатья Анна Дан в комментарии "Суспільному" сообщила, что правоохранители выясняют обстоятельства поджога храма в селе Паладь-Комаровцы 16 июля около 22:00. В настоящее время они проводят необходимые меры по установлению подозреваемых в совершении преступления.

"На месте работала следственно-оперативная группа, которые выяснили, что на территорию храма проникла неустановленная личность, подожгла входную дверь, а на фасаде здания черной краской оставила надпись, направленную на разжигание национальной и религиозной розни", - подчеркнула представитель Нацполиции.

Напомним, ранее в Венгрии заявили, что их гражданин якобы скончался от побоев ТЦК.

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Дата публикации 21:39, 27.06.25 Количество просмотров 385 Лесть Трампу, решающая встреча с Зеленским и... Орбан! Главное с саммита НАТО от ТСН