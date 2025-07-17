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Орбан заявил, что на Закарпатье сожгли церковь и оставили угрозы венграм: комментарий полиции
Орбан в очередной раз заявил о якобы угрозах венграм.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Закарпатье подожгли церковь и оставили надпись с угрозами венграм.
Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.
"Принуждение, умышленное убийство, сожжение церкви, вымогательство, запугивание. Все это происходит с нами, венграми в Закарпатье. Мы вас не подведем, вы можете рассчитывать на нас!", - написал венгерский политик.
Также Орбан прикрепил к своему сообщению снимок. Якобы на нем стена церкви, на стене которой написали угрозы венграм.
Представительница Нацполиции Закарпатья Анна Дан в комментарии "Суспільному" сообщила, что правоохранители выясняют обстоятельства поджога храма в селе Паладь-Комаровцы 16 июля около 22:00. В настоящее время они проводят необходимые меры по установлению подозреваемых в совершении преступления.
"На месте работала следственно-оперативная группа, которые выяснили, что на территорию храма проникла неустановленная личность, подожгла входную дверь, а на фасаде здания черной краской оставила надпись, направленную на разжигание национальной и религиозной розни", - подчеркнула представитель Нацполиции.
Напомним, ранее в Венгрии заявили, что их гражданин якобы скончался от побоев ТЦК.
Украинская сторона отрицала информацию об избиении. Отмечается, военнообязанный умер в результате проблем со здоровьем.