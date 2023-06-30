Орбан заявил, что Венгрия против увеличения финансирования ЕС для Украины: "Не дадим больше денег"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , известный своей приверженностью Москве, заявил, что его страна выступает против плана Евросоюза предоставить Украине долгосрочное финансирование.

Об этом глава венгерского правительства сказал в эфире государственного радио, сообщает The Guardian.

По словам Орбана, Будапешт не хочет вносить дополнительные деньги для финансирования увеличенных расходов ЕС на обслуживание долга.

"Ясно одно: мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предварительные средства на сумму около 70 миллиардов евро. Мы считаем абсолютно смешным и абсурдным то, что мы должны вносить больше денег для финансирования расходов на обслуживание долга по ссуде, с которой мы до сих пор не получили средства, которые мы имеем право получить", — высказался политик.

Премьер также снова сказал о неправильном подходе Евросоюза к войне России против Украины.

"Говорю, полтора года прошло, результат нулевой, даже отрицательный. Мы не победили Россию, российское политическое руководство на месте, российская экономика благодаря этому чувствует себя очень хорошо. Для сравнения, мы страдаем высокой инфляцией, мы больше не имеем денег, чтобы поддерживать украинцев ", – высказался политик.

К слову, на днях лидеры ЕС заявили, что примут долгосрочные обязательства по укреплению безопасности Украины, поскольку президент Украины Владимир Зеленский призвал их начать работу над новым раундом санкций против Москвы. Впрочем, Орбан высказался, что почти нет шансов, что страны-члены ЕС одобрят эти финансовые планы и начнется "долгая борьба".

Напомним, на днях в интервью Bild Орбан снова сделал антиукраинское и скандальное заявление о войне в Украине, мол, выиграть у страны-агрессорки России невозможно. Кроме того, сотрудничество между Западом и официальным Киевом он назвал "провальным".

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