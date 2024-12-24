Орбан заявил, когда и как закончится война России в Украине

В частности, считает политик, война может окончиться дипломатическим путем.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что начатая Россией в Украине войне закончится в 2025 году.
Такое мнение венгерский политик высказал в интервью Magyar Nemzet.
"Война закончится в 2025-м. Либо завершится мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон", — заявил Орбан.
По его словам, следующий год станет "поворотным" не только для Украины, но и для мира в целом, который сможет восстановить мир и вернуться к экономическому росту.
Венгерский политик обратил внимание на ужасающие последствия войны: разрушение инфраструктуры Украины, демографические потери и эмиграцию миллионов украинцев. Однако никак не прокомментировал действия России и российские военные преступления.
Как сообщалось, Виктор Орбан выступил против увеличения расходов на оборону более чем на 2% ВВП, считая, что это негативно повлияет на экономику страны.
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