Орбан заявил о "тайном плане" Брюсселя принять Украину в ЕС в 2027 году: детали скандального заявления

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распространил очередное заявление по евроинтеграции Украины: венгерский премьер предполагает, что Киев хотят видеть в ЕС уже в 2027 году. По его мнению, это «стратегический ход» Брюсселя, чтобы успеть включить Украину в следующий семилетний бюджетный цикл, который стартует в 2028-м.

Об этом говорится в сообщении, распространенном спикером Орбана Золтаном Ковачем в соцсети X.

По словам Орбана, во время последнего саммита ЕС лидерам якобы предоставили документ с планами Брюсселя по вступлению Украины в 2027 году.

Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что они хотят предоставить Украине деньги из бюджета, семилетнего европейского бюджета, начинающегося в 2028 году. Это значит, что эти деньги будут отобраны у нас, центральноевропейцев», — заявил венгерский премьер.

Орбан добавил, что, по его словам, существует ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала следующего бюджетного периода. «Поэтому есть ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджета», — сказал венгерский премьер.

Орбан также повторил свою позицию против членства Украины в Евросоюзе, заявив, что Украина, по его мнению, «не может защитить Европу от России» и не укрепит ЕС, а «втянет нас в войну».

«Деньги, которые мы даем или хотим дать Украине, должны использоваться для развития армий и вооружения европейских стран. Наша линия обороны против России — это не украинско-российская граница, а место, где кончается граница НАТО», — заявил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее Виктор Орбан сделал скандальное заявление о том, что Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС на 100 лет.

В ответ на эти слова венгерского премьера глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил, что его планы обречены на провал, поскольку «хозяин Орбана» в Москве не протянет еще 100 лет.