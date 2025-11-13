Орбан заявил о "военной мафии" и "безумии" в Украине: в МИД ответили на упреки политика

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. / © press-centr.com

Реклама

Премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя коррупционный скандал в Украине , заявил о "военной мафии", связанной с президентом Владимиром Зеленским, и призвал ЕС прекратить предоставлять деньги Киеву. Украинский МИД отреагировал на упреки политика.

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

Так, в украинском ведомстве напомнили венгерскому политику о его коррупционных скандалах в прошлом.

Реклама

"Лекции о коррупции от политика, который впутан в коррупционные скандалы и сделал свою страну беднейшей в ЕС? Нет, спасибо", - подчеркнул Тихий.

К своему сообщению Тихий прикрепил фото Орбана, на котором он изображен в костюме с принтом, напоминающим зебру.

Сообщение Георгия Тихого в Сети Х.

Реакция Орбана на коррупционный скандал

Виктор Орбан на фоне коррупционного скандала в Украине , в котором фигурируют бизнесмены, министры чиновники "Энергоатома" заявил, что Будапешт больше не будет предоставлять деньги Киеву. Он также заявил об "украинской военной мафии, связанной с президентом Зеленским".

"Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не расстреляют на фронте, украдет военная мафия. Безумие", - высказался глава венгерского правительства.

Реклама