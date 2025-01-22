Политик в очередной раз набросился с обвинениями в Брюссель.

Премьер-министр Венгрии и ярый сторонник российского "фюрера" Виктор Орбан призвал снять санкции Европейского Союза против агрессора России.

Об этом он заявил на своей странице в X.

По его словам, якобы введенные против России санкции уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

"Они довели войну до конца? Нет. Нанесли ли они вред российской экономике? Нет. Удалось ли Европе заменить российскую энергию другими доступными источниками? Нет. Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одного: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Время перемен настало! перемен наступил!", — высказался Орбан.

Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан призвал отменить санкции в отношении РФ. Ведь, по его словам, администрация Дональда Трампа готова открыть "новую эру".

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