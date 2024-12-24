В Кремле заявляют о якобы готовности к переговорам.
Российская Федерация продолжает так называемую "спецоперацию" до достижения своей цели. Какой именно, в Москве не уточнили.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о завершении войны 2025-го.
"Россия активно продвигается вперед во время "спецоперации", — подчеркнул спикер "фюрера".
Раз в Кремле заявили, мол "Москва открыта для урегулирования ситуации в Украине из-за переговоров". Впрочем, традиционно в администрации "фюрера" обвиняют Украину в том, что якобы "Киев не проявляет готовности".
Заявление Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Magyar Nemzet заявил, что начатая Россией в Украине войне закончится в 2025 году.
"Война закончится в 2025-м. Либо завершится мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон", — заявил Орбан.
По его словам, следующий год станет "поворотным" не только для Украины, но и для всего мира, который сможет восстановить мир и вернуться к экономическому росту.
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