Орбана дожали?: в ЕС ответили выделят ли 50 млрд евро для Украины

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что снимет вето о предоставлении Украине помощи от ЕС в размере 50 миллиардов евро.

Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью RND.

"Я уверена, что Венгрия снимет блокаду. Министр иностранных дел Петер Сийярто дал нам положительный сигнал, и я очень надеюсь, что мы наконец-то сможем принять решение о помощи Украине", — сказала она.

Если так не произойдет, то, по ее словам, "найдем другое решение".

"В то же время мы сами должны больше инвестировать в нашу безопасность", — добавила Валтонен.

По мнению министра, Европа должна разработать надежную стратегию защиты и сдерживания.

"Мы должны усилить собственную оборонную промышленность, и как малые, так и крупные оборонные компании должны иметь возможность сделать большие инвестиции уже сейчас. Россия понимает только силу. Нам нужна надежная стратегия сдерживания как на европейском, так и на уровне НАТО. Мы еще очень далеки от достижения этой точки. Нам еще нужно сделать многое, гораздо больше. И это независимо от того, как пройдут выборы в США", — добавила министр иностранных дел Финляндии.

Напомним, ранее в Европейском Союзе заявили, что уверены, что решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро может быть одобрено в течение следующих нескольких недель, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы близится к принятию компромисса по использованию денег из бюджета блока, даже если соглашение не будет отвечать его требованиям.

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