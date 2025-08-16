Орбана очень обрадовали переговоры на Аляске: что на этот раз сказал премьер

Виктор Орбан и Владимир Путин. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень обрадовался встрече президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина. Мол, теперь "мир стал безопаснее".

Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, встреча хозяина Кремля с главой Белого дома, а также размораживание отношений РФ и США является шагом, снижающим угрозу ядерной эскалации.

"Мы годами наблюдали, как два крупнейших ядерных государства разрушали сотрудничество между собой и обменивались недружественными заявлениями. Теперь это завершилось. Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера", - заявил премьер Венгрии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался о том, что Трамп приблизил мир к концу войны. , По его словам, следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры с участием Владимира Зеленского, поскольку «путь к миру в Украине не может быть определена без него».

Заметим, что лидеры Европы в целом сделали совместное заявление после встречи на Аляске. Европейские чиновники отмечают, что готовы работать с Трампом и Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы. Также в очередной раз политики отметили, что Украина должна иметь "несокрушимые гарантии безопасности".