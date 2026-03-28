Орбана освистали на митинге: премьер сорвался на крик и снова обвинил Украину

Виктор Орбан. / © Associated Press

В Венгрии продолжается предвыборное турне действующего премьер-министра Виктора Орбана. Впрочем, приезд в город Дьер, считавшийся оплотом его партии «Фидес», обернулся скандалом из-за большого количества контрдемонстрантов.

Об этом говорится в публикации издания HVG.

На центральной площади города еще до начала выступления Орбана собрались сторонники оппозиционной партии Тиса и недовольны руководящей партией. Они скандировали антиправительственные лозунги и должны были плакать с вопросами о коррупции и экономическом кризисе.

Впрочем, ситуация обострилась, когда путь протестующим преградили молодые люди в черной одежде. Очевидцы говорят, что действовали организованно, стараясь не допустить оппонентов к сцене.

Впоследствии лидер оппозиции Петер Мадяр заявил, что «Фидес» привез в город около сотни «титушек» для устрашения гражданских. По его словам, во время акции на площади не было правоохранителей. Впрочем, несмотря на напряженную атмосферу, серьезных столкновений не произошло.

Реакция Орбана

Очевидно, что ситуация, которая происходила на площади, а также свист и антиправительственные лозунги, выбили Виктора Орбана из равновесия. Вместо традиционно спокойного изложения пропагандистских тезисов он несколько раз срывался на крик.

Орбан набросился на протестующих, которые, по его словам, «пришли испортить мероприятие». Он назвал их провокаторами и обвинил в работе на украинские спецслужбы. Так политик бросил обвинения в адрес Киева в якобы финансировании оппозиционной партии «Тиса» и вспомнил о якобы украинских ИТ-шпионов.

«Вы поддерживаете украинскую телегу, а не стоите на стороне венгров! Вы хотите украинофильское правительство и хотите отдать деньги венгров Украине!», — выкрикнул он со сцены.

Издание отмечает, что Орбан пытался преуменьшить значение произошедшего. Впрочем, он не был готов к такому масштабному протесту.

Город Дьер является эпицентром политической борьбы. Четыре года назад партия «Фидес» там побеждала, но результаты выборов в Европейский парламент в 2024 году показали незначительный разрыв: 40,5% у власти партии против 36% у «Тисы».

Напомним, выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Последние результаты опроса компании Median свидетельствуют, что оппозиция увеличивает отрыв от партии Виктора Орбана. Отрыв Тисы от руководящей Фидес составляет 16 процентных пунктов среди всего населения. Среди уже определившихся со своим выбором избирателей разница растет до 20 пунктов, а среди «определенных» избирателей — до 23 пунктов.

