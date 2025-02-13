Орбана возмутило заявление об участии Европы в переговорах по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал требование Европы участвовать в переговорах по поводу российско-украинской войны.

Свои возмущения польский политик выразил на своейстранице в Х

"Это заявление является печальным свидетельством плохого лидерства Брюсселя. Пока президент Трамп и президент Путин договариваются о мире, официальные лица ЕС делают тщетные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров", — говорится в сообщении Орбан.

По его словам, Брюссель должен "заслужить" место за столом переговоров из-за "силы, хорошего лидерства и разумной дипломатии".

"Позиция Брюсселя – поддерживать убийства столько, сколько это потребуется – морально и политически неприемлема", — добавил Орбан.

Отмечается, что таким образом он прокомментировал публикацию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, где она назвала независимость и территориальную целостность Украины безусловными.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировали на звонок Трампа "фюреру" Путину. По его словам, это "создает впечатление" начала переговоров о полномасштабной войне в Украине.

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