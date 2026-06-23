Орден "Новой почты" и 524 млрд долларов под угрозой: что привело к разладу между Украиной и Польшей

© ТСН.ua

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Дипломатический скандал вокруг решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена «Белого Орла» вызвал беспрецедентный демарш украинских лидеров.

В ответ действующий глава государства и все бывшие лидеры Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — демонстративно вернули свои польские награды, что поставило под угрозу экономическое сотрудничество стран накануне крупной конференции по восстановлению в Гданьске.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

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В Польше приняли возвращенную награду от Зеленского и вспомнили слова Папы Римского

Польские власти получили орден Белого орла, который Владимир Зеленский вернул через «Новую почту». Как сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, высшую государственную награду передадут на хранение в Канцелярию президента, и больше никому не будут вручать из-за истечения срока действия сертификата.

«Его больше никому не будут вручать. Срок действия сертификата истекает, поэтому орден и соответствующий сертификат передаются на хранение в Канцелярию президента», — пояснил пресс-секретарь Кароля Навроцкого.

По словам Лескевича, польский президент Кароль Навроцкий был готов к диалогу до отмены приказа о награждении, однако беседа не состоялась по вине Киева. Он отметил, что украинская сторона дважды пыталась выйти на связь, но Зеленский в итоге отказался от телефонного разговора с Навроцким.

Впоследствии, на фоне дискуссий вокруг УПА, премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил слова Папы Иоанна Павла II о примирении.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

«25 лет назад во Львове Иоанн Павел II сказал: „Пусть очищение исторической памяти приведет каждого к готовности ставить на первое место то, что объединяет, а не то, что разделяет, чтобы вместе строить будущее, основанное на взаимном уважении, братском единстве, братском сотрудничестве и подлинной солидарности», — написал премьер-министр в соцсети.

Конференция в Гданьске: Зеленского и Навроцкого не будет

Украинскую делегацию на конференции по восстановлению Украины (URC-2026) в польском городе Гданьске, которая состоится 25–26 июня, возглавит премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В состав делегации войдут члены правительства, парламентарии, руководители государственных компаний, а также представители бизнеса и общественности.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

По словам главы Кабмина, главная задача делегации — достичь конкретных договоренностей в интересах обороны и устойчивости страны, расширить экономическое сотрудничество и подписать ряд важных соглашений с международными партнерами, в частности, касающихся укрепления украинской энергетики.

Свириденко подчеркнула, что Украина нацелена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство во имя общей европейской безопасности и долгосрочного процветания.

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Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич отметил, что польского лидера и его представителей не пригласили на предстоящую конференцию по вопросам восстановления Украины в Гданьске, поэтому польская делегация там присутствовать не будет. Об этом также заявил руководитель Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

В то же время пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка выразил удивление в связи с дискуссией по поводу отсутствия приглашения для президента Кароля Навроцкого на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. По его мнению, упреки пресс-секретаря Навроцкого и министра Пшидача являются политической игрой, ведь они игнорируют специфику различных дипломатических форматов.

Как пояснил Шлапка, эта конференция является исключительно правительственным мероприятием, поэтому участие президентов в ней не предусмотрено. В качестве примера он привёл аналогичные конференции в Берлине и Риме, где лидеры Германии и Италии также не присутствовали.

Кроме того, пресс-секретарь упомянул, что сам Навроцкий ранее проводил встречи по вопросам безопасности со странами Балтии и Северной Европы исключительно в президентском формате, на которые не приглашались представители правительства. Шлапка подчеркнул, что в этой ситуации нет никакого злого умысла, и добавил, что президентский дворец вообще не интересовался этим мероприятием, разве что в негативном контексте.

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Позиция Еврокомиссии по поводу напряженности в польско-украинских отношениях

Еврокомиссия следит за напряженностьюв отношениях между Украиной и Польшей, однако обладает опытом урегулирования подобных двусторонних проблем.

Об этом в Брюсселе заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, приведя в качестве примера успешное решение сложных вопросов даже с Венгрией.

Флаг Европейского Союза / © Getty Images

Кос также рассказала о предстоящей конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 25–26 июня в Гданьске. На мероприятие ожидается более пяти тысяч участников, среди которых представители бизнеса, правительств и международных финансовых институтов. Главная цель — привлечь европейские средства для поддержки инвестиций и снижения рисков в военное время, а также подписать более 20 конкретных проектов.

Отдельно еврокомиссар упомянула о запланированном на июль открытии следующих пяти переговорных кластеров для Украины и Молдовы. Со стороны Еврокомиссии всё готово, поэтому теперь дело за выполнением условий самими странами. Окончательное решение будут принимать государства-члены ЕС, но Кос настроена оптимистично и ожидает прогресса, если не в июле, то в ближайшее время.

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Скандал с орденом «Белого Орла» сплотил украинцев

Пользователи украинского сегмента Threads отметили, что решение польского президента лишить Зеленского ордена значительно сплотило народ.

Украинцы иронично прокомментировали оскорбление Польши, связанное с тем, что Зеленский отправил орден «Новой почтой»: «Канцелярия Навроцкого явно рассчитывала на затяжную драму, в которой Украина будет оправдываться, просить или что-то доказывать. А тут приехал курьер, отдал коробку — и весь их сценарий для хайпа рухнул. Поэтому они теперь так и бесятся, потому что их просто умножили на ноль».

Реакция украинцев на скандал с орденом «Белого Орла» / © соцмережі

Реакция украинцев на скандал с орденом «Белого Орла» / © соцмережі

Часть пользователей платформы считает решение Навроцкого и последние заявления польских политиков неправильными. Они даже сравнивают Варшаву с Москвой, поскольку те «выбрали вариант накопления обид, как москали, с красными линиями» из-за исторических событий.

Чем грозит скандал между Украиной и Польшей

Развивающийся дипломатический скандал между Польшей и Украиной ставит под угрозу миллиардные контракты на восстановление Украины в преддверии масштабной конференции в Гданьске, сообщает Bloomberg.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал этот спор между Польшей и Украиной потенциальной стратегической ошибкой, которая может иметь негативные последствия для бизнеса и геополитики.

Конфликт с Украиной ставит под угрозу экономические интересы Польши / © ТСН

Конфликт угрожает экономическим интересам Польши, которая планировала стать главным хабом в процессе восстановления Украины, стоимость которого Всемирный банк оценил в 524 миллиарда долларов. Инвесторы и бизнес-сообщество, в частности глава «Кредобанка» Якуб Карновский, предупреждают: если польские компании утратят возможности из-за политических раздоров, их место займут конкуренты из других стран.

Эксперты напоминают, что скандал наложился на давние проблемы — от протестов фермеров из-за украинского зерна до антииммиграционных настроений. На фоне затягивания мирных переговоров под руководством США стабильность в тылу имеет решающее значение, однако аналитики скептически оценивают шансы на скорое примирение, прогнозируя сложности для будущих соглашений.

Авторитет Польши в мире снизился

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла стратегической ошибкой, которая существенно ослабила международные позиции Варшавы. По его словам, хотя присвоение украинскому подразделению имени деятелей УПА является болезненным и неприемлемым для поляков из-за памяти о Волынской трагедии, действия Навроцкого оказались неэффективными. Украина название подразделения не изменит, а значит, Варшава проиграла этот дипломатический раунд.

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Польский флаг / © Associated Press

«Президент Навроцкий принимает неверные меры. Прежде всего, это просто неэффективно, ведь, конечно же, нужно требовать уважения к нашей памяти о жертвах на Волыни. Вместо этого оказалось, что он принял эти меры, лишил ордена, и это повсеместно комментируют и критикуют. При этом ничто не указывает на то, что Украина изменит это название (военного подразделения «имени героев УПА» — ред.). Другими словами, мы не выиграли этот обмен ударами», — заявил экс-глава МИД Польши.

Чапутович отметил, что высокая поддержка действий президента в польском обществе обусловлена непониманием международного контекста. В свою очередь, западные партнеры теперь будут воспринимать Польшу с подозрением как сторону, которая лишь затрудняет достижение договоренностей, и не будут привлекать её к принятию важных решений по Украине.

Дипломат убежден, что вместо эмоционального шага с наградами Варшава должна была использовать классические инструменты: дипломатическую ноту, вызов посла или резолюцию Сейма. В настоящее время же Киев получил явное преимущество, демонстративно вернув польские ордена.

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