Кароль Навроцкий. / © Associated Press

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Президент Польши Кароль Навроцкий из-за скандала с УПА отобрал орден Белого Орла у Владимира Зеленского, но эта награда до сих пор остается у фашистского диктатора Бенито Муссолини, императрицы Екатерина II и друга Кремля, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Такое решение объяснила министер канцелярии польского лидера Агнешка Енджак.

По ее словам, орден не отзывается посмертно — как в ситуации с итальянским диктатором и российской императрицей. В то же время 82-летний Шредер не совершил действий, из-за которых можно было бы забрать награду.

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«Бывший канцлер Германии никогда так открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины. Хотя его работа на путинскую Россию заслуживает осуждения как вред Польше и Европе. За пребывание Шредера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение Бундесвера не назвали в честь „героев СС“, — подчеркнула Енджак.

Кроме того, она дерзко добавила, мол, Зеленского не беспокоило наличие ордена Белого орла у этих исторических фигур, когда он получил награду.

«И он лобавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее почтовой службой», — добавила чиновник.

По ее словам, президент Украины якобы «умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины». В свою очередь, Навроцкий, акцентировала она, «отозвал награду, но не забрал протянутую руку».

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«Не следует чествовать убийц предков тех, кто вам помог, когда стоял вопрос жизни и смерти. Мы поддерживаем Украину, но не позволим оскорблять себя», — подытожила она.

Детали на видео: ЗЕЛЕНСКИЙ РАССКАЗ, как НАВРОЦКИЙ СРЫВАЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО УКРАИНЫ в ПОЛЬШЕ!

Напомним, после решения Навроцкого Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла. Он также вспомнил слова польского коллеги о том, что награда «символизирует высочайшее доверие Речи Посполитой, особую связь с польским государством и благодарность народу». В этом контексте он упомянул Екатерину II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, также имеющих этот орден.

Заметим, что после действующего президента три его предшественника в знак солидарности вернули Варшаве Ордена Белого Орла: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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Дата публикации 21:00, 21.06.26 Количество просмотров 172 Зеленский о ударах по России, отношениях с Польшей и взрослых детях! Эксклюзив ТСН!

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