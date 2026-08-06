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Орден Зеленского вновь стал причиной спора: у Навроцкого резко обратились к Туску
В канцелярии Навроцкого требуют от Туска сделать шаг по поводу Зеленского и ордена Белого орла.
Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий призвал премьер-министра Дональда Туска подписать решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла.
Об этом говорится в сообщении Богуцкого в Сети Х.
Заметим, что его сообщение преимущественно касалось внутренних споров в стране. В частности, о назначении судей. Однако в конце он вспомнил скандал вокруг награды для Зеленского.
По словам Богуцкого, Туску якобы нужно «найти в себе мужество» для такого шага и наконец подписать решение.
«Призываю вас найти в себе мужество выполнить свой долг и фактически подписать постановление президента о лишении президента Украины ордена Белого орла», — написал Богуцкий.
К слову, когда президент Навроцкий решил лишить Зеленского ордена соответствующее решение, должен был подписать и Дональд Туск. Однако президент Украины вернул орден еще до этого.
Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Причиной тому стал скандал из-за присвоения украинской воинской части наименования в честь Героев УПА. В Варшаве возмутились, заявляя, что такое решение лидера Украины «противоречит хорошему отношению к историческим ценностям».
Уже на следующий день Зеленский сообщил, что отправил Навроцкому орден. Президент подчеркнул, что украинцы благодарны всем народам, государствам и лидерам, кто будет и дальше с ними на пути защиты свободы. Следом за ним польские награды отправили и другие бывшие президенты: Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.