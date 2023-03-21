Ордер на арест Путина: у Орбана называют фейком сообщения, что Будапешт блокировал заявление ЕС

В Венгрии заявляют, что не блокировали совместное заявление стран Европейского Союза по поводу ордера на арест российского президента-диктатора Владимира Путина. Мол, сообщения в медиа – фейки.

Об этом в Twitter сообщил госсекретарь, ответственный за международную коммуникацию и международные отношения в Венгрии, Золтан Ковач.

Он назвал неправдивыми сообщения СМИ о том, что Будапешт якобы наложил вето на позицию ЕС относительно решения Международного уголовного суда о главе Кремля.

"Венгрия признала решение МКС и не желает его никак комментировать. Однако, если Высокий представитель или любое государство-член захочет сделать заявление, Венгрия не будет отрицать", — заявил Ковач.

Издание Index написало, что Венгрия наложила вето на совместное заявление по поводу ордера на арест Путина, поэтому глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал его от своего имени.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины, — незаконная депортация детей в Российскую Федерацию.

Тем временем Следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, ранее выдавших ордер на арест Путина. Там уверяют, что Путин якобы пользуется иммунитетом как глава государства.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан говорит, что ордера на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львова-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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