Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Вероятно, Кремль пытается доказать, что может уменьшить население Киева и даже контролировать принятие решений партнерами Украины, угрожая эскалацией войны. В то же время, «фюрер» агрессорки России Владимир Путин пытается замаскировать слабость, которую обнаружили украинские атаки в глубокий тыл РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Москва все резче угрожает Украине эскалацией в преддверии односторонне объявленного прекращения огня ко Дню Победы.

Реклама

Истерические угрозы РФ

В частности, спикер МИД Мария Захарова заявила, что Россия предпримет «соответствующие меры», если Украина нанесет удары, чтобы «сорвать» празднование Дня Победы. Российская чиновник повторила призыв Министерства обороны России к украинским гражданским лицам и персоналу иностранных дипломатических миссий немедленно покинуть Киев. Якобы предупреждение даже направили представительствам международных организаций и миссий из-за возможности «ответного удара» по украинской столице.

В то же время депутаты Государственной думы, часто выступающие рупорами риторических линий Кремля, заявили, что оккупанты могут ударить баллистическими ракетами «Орешник». Более того, свои заявления они назвали «последним предупреждением» Москвы для Брюсселя.

Между тем представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС не изменит своего присутствия в Киеве. По его словам, неоднократные атаки РФ уже повредили несколько дипломатических миссий в Киеве. В то же время, заметил политик, Кремль снова пытается переложить вину за свою войну на Украину, и что Россия прибегает к эскалации, а не демонстрирует серьезное намерение заключить мир.

Опасения РФ из-за парада в Москве

Аналитики ISW считают, что угроза Кремля отомстить Украине за якобы планирование ударов по Москве на празднование Дня Победы отражает осознание Владимиром Путиным того, что он не может надежно оградить свою столицу или другие районы глубокого тыла от ударов ВСУ.

Реклама

«Эскалация угроз Кремля, вероятно, преследует цель завуалировать эту слабость, угрожая или демонстрируя силу против Украины и ее союзников. В частности, заявляя о возможности ударов „Орешником“, — говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что Москва периодически пугает «Орешником», чтобы безуспешно заставить Украину капитулировать в ключевые моменты войны, а также использовала развертывание этих систем в Беларуси, чтобы угрожать Европе.

«Россия безуспешно пыталась заставить украинцев покинуть Киев, используя когнитивную войну, ошибочно изображая свои войска как способные быстро продвигаться на украинскую столицу, а также интенсивные удары беспилотников и ракет по энергетическим объектам минувшей зимы. РФ, вероятно, пытается продолжить свои усилия по когнитивной войне, частично путем эскалации угроз в адрес Украины и ее партнеров», — отметили в ISW.

«Перемирие» Путина — что известно

Россия заявила, что якобы прекратит ведение прекращения огня в День Победы, которое продлится 8-9 мая. В свою очередь, Кремль дерзко заявил, что «никакой реакции» Москвы на режим тишины, который Украина объявила с 00:00 6 мая, не было. Впрочем, перемирие Путина «в честь празднования Дня Победы» будет действовать.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что Москва сорвала перемирие, продолжая атаки и убивая мирных украинцев. По его словам, РФ ответила на одностороннее прекращение огня в Украине дополнительными ударами и новыми угрозами.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия «хочет разрешения Украины» «безопасно выходить на Красную площадь на час раз в год» на парад ко Дню Победы, прежде чем вернуться к войне против Украины.

Новости партнеров