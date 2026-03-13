"Орешник" по Украине и НАТО: Лукашенко угрожает "бахнуть" ракетой Кремля

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может применить ракету «Орешник», если в границы его страны будут «лезть» другие государства.

Лукашенко цитируют российские пропагандистские СМИ

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим „Орешником“ в Вильнюсе, Варшаве или Киеве. Упаси Боже. Это не наша задача. Нам нужно защитить свою страну. А чтобы не бахнул „Орешник“ — вы к нам не лезьте. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии», — пригрозил Лукашенко.

Беларусь готовит площадки для «Орешника»

Россия готовит площадки для размещения ракет «Орешник» на территории Беларуси, и это решение полностью согласовано с Александром Лукашенко. Самопровозглашенный президент полностью контролирует использование территории Беларуси российскими войсками, а белорусская сторона теперь оказывает прямую технологическую помощь для атак на украинскую энергетику и гражданское население.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что появление российских ракетных комплексов на территории соседней страны является вызовом всей Европе. Он убежден, что Североатлантический союз не должен игнорировать этот факт.

Россия и ее сателлиты угрожают «Орешникам» — что известно

Россия приступила к новой волне информационно-психологических операций, угрожая повторным применением баллистической ракеты «Орешник». Однако за громкими заявлениями Москвы кроется не военная стратегия, а попытка скрыть свои неудачи и надавить на западных партнеров Украины.

Военный Андрей Ткачук призвал украинцев не поддаваться панике. По его словам, использование «Орешника» в неядерном исполнении не дает России никакого реального преимущества на поле боя. Превратить «Орешник» в эффективное оружие Москва может только одним путем оснастить его ядерной боеголовкой. Однако к этому шагу Кремль не готов, поскольку это означало бы начало глобальной ядерной войны.

Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины (СЗРУ) Олег Луговский сообщил, что у России есть в своем арсенале критически малое количество ракет «Орешник» - не более 3-4 единиц.