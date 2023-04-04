"Организация фундаментально сломана": Помпео прокомментировал членство России и Китая в ООН

Экс-госсекретарь США при президентстве Дональда Трампа Майк Помпео заявил, что не настроен оптимистично по отношению к ООН.

Эксгоссекретарь США при президентстве Дональда Трампа Майк Помпео заявил, что не настроен оптимистично по отношению к ООН.

Об этом он заявил во время визита в Киев 3 апреля.

Американский политик принял участие в дискуссии «Поддержка Украины Соединенными Штатами Америки – что нужно сделать и почему это важно», – пишет Радио Свобода.

Помпео заявил, что организация, возможно, имела смысл, когда ее создавали, впрочем, сейчас она «фундаментально сломана».

«Я не настроен оптимистично по отношению к ООН. Возможно, она имела смысл, когда была создана, но мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности и руководили Советом по правам человека ООН. Мы видим это снова и снова. Сегодня ООН не будет противостоять факту, что Коммунистическая партия Китая содержит миллион мусульман в концентрационных лагерях в западной части страны. Организация фундаментально сломана», – отметил Майк Помпео.

По словам бывшего госсекретаря США, членство Китая и России в Совбезе ООН – это «пережиток» прошлого, ведь обе страны пренебрегают международным правом.

«Это уже пережиток времени, что Коммунистическая партия Китая и Россия занимают два места в Совбезе ООН и являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было. Если вы посмотрите на миссию ООН, когда она создавалась, то закладывались очень благородные идеи, содержащиеся в Уставе ООН. Впрочем, сейчас мы можем увидеть, что это учреждение сломано. Но у меня есть теория, как двигаться вперед», – резюмировал Помпео.

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Напомним, что Россия начала председательствовать в Совбезе ООН в День дурака.

Добавим, что ранее на начало председательства РФ в Совбезе ООН отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. Лидер государства заявил, что " террористы должны проиграть, а не председательствовать где угодно". Глава МИД подчеркнул, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН, поэтому председательствовать там она тоже не должна.

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