Организатором подготовки массовых беспорядков в Украине может быть скандальный бывший полковник Голубан - СМИ

Организатором подготовки массовых беспорядков в Украине может быть скандальный бывший полковник Голубан - СМИ

По информации источника, Голубан выполнял организаторские полномочия, а также должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 "своих людей".

По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине был задержан скандальный бывший полковник полиции Юрий Голубан. Предполагается, что он мог быть одним из организаторов.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РБК-Украина.

По его словам, Голубан является одним из задержанных.

"Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона "Восток" в так называемой "ДНР". Если посмотреть его биографию, то в 2018 году уволился с должности заместителя начальника тренингового центра ГУНП в Киевской области", — отметил он.

Источник добавил, что Голубан выполнял организаторские полномочия, а также должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 "своих людей".

Напомним:

Полковник Национальной полиции Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в "Альфе". В 2014 году ушел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, был командиром роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области.

После столкновения на блокпосту полиции и сторонников блокады в марте 2017 года президент Петр Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Также в 2017 году СБУ приняла к расследованию заявление народного депутата Игоря Луценко о полковнике полиции Юрии Голубане, который разоблачал его в связях с сепаратистами. Ранее нардеп указывал на причастность полицейского к убийству украинских бойцов под Карловкой.

Также один из главарей так называемой "ДНР" Александр Ходаковский заявлял, что Голубан — бывший боевик батальона "Восток". Он обнародовал видео, на котором якобы Голубан находится рядом с террористами, захватившими часть Донбасса.

Читайте также: