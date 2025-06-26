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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Оруэлл перевернулся бы в гробу»: Украина призывает выбросить Россию из миротворческих миссий ООН

Украина призвала Совбез ООН ввести санкции против стран и лиц, ответственных за систематические нарушения прав детей во время вооруженных конфликтов.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввести санкции против государств и конкретных лиц, виновных в серьезных нарушениях прав детей в зонах военных конфликтов.

Об этом сообщает Укринформ.

Во время открытых дебатов в Совбезе ООН Мельник подчеркнул, что отчет Генерального секретаря Антониу Гутерреша засвидетельствовал рекордное количество нарушений прав детей с момента начала их фиксации.

По словам дипломата, количество задокументированных случаев серьезных нарушений со стороны российских военных в Украине выросло на 105%.

«РФ усилила атаки на густонаселенные районы, что приводит к гибели и ранениям среди гражданского населения, в том числе детей», — подчеркнул он.

Мельник приветствовал решение Генсека ООН, уже третий год подряд включившего Вооруженные силы РФ в так называемый «список позора» — перечень субъектов, ответственных за тяжкие нарушения в отношении детей.

Также украинский представитель призвал приостановить участие России в миротворческих миссиях ООН до того момента, пока ее войска не будут исключены из этого списка.

Кроме того, он предложил:

  • вводить автоматические санкции против «рецидивистов» — стран, неоднократно фигурирующих в отчетах как нарушители прав детей;

  • создать черный список отдельных командиров, военных и предводителей незаконных формирований, ответственных за преступления против детей;

  • налагать на таких лиц персональные санкции: замораживание активов, запрет на въезд, ограничение свободы передвижения;

  • учредить компенсационный фонд для помощи детям-жертвам и их семьям — за счет средств государств-нарушителей или их замороженных активов.

«Чтобы остановить убийства и увечья детей в Украине, нужно одно простое решение — полное, безоговорочное прекращение огня сроком не менее чем на 30 дней, что должно стать первым шагом к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в соответствии с Уставом ООН», — подчеркнул дипломат.

Также он подверг критике поведение российских представителей в Совбезе, которые продолжают распространять дезинформацию.

«Возможно, они верят, что чем больше ложь, тем больше людей в нее поверят. Но этот трюк не сработает — факты в отчете Генсека очень упрямы и говорят сами за себя», — заявил Мельник.

В завершение он добавил: «Джордж Оруэлл перевернулся бы в гробу, увидев такое искажение правды».

Ранее сообщалось, что общественные и благотворительные организации привлекают к возвращению в Украину находящихся под российской оккупацией детей.

Мы ранее информировали, что Россия предлагала обменивать их пленных военных на похищенных детей.

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Дата публикации
Количество просмотров
64
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