«Оруэлл перевернулся бы в гробу»: Украина призывает выбросить Россию из миротворческих миссий ООН

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник

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Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввести санкции против государств и конкретных лиц, виновных в серьезных нарушениях прав детей в зонах военных конфликтов.

Об этом сообщает Укринформ.

Во время открытых дебатов в Совбезе ООН Мельник подчеркнул, что отчет Генерального секретаря Антониу Гутерреша засвидетельствовал рекордное количество нарушений прав детей с момента начала их фиксации.

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По словам дипломата, количество задокументированных случаев серьезных нарушений со стороны российских военных в Украине выросло на 105%.

«РФ усилила атаки на густонаселенные районы, что приводит к гибели и ранениям среди гражданского населения, в том числе детей», — подчеркнул он.

Мельник приветствовал решение Генсека ООН, уже третий год подряд включившего Вооруженные силы РФ в так называемый «список позора» — перечень субъектов, ответственных за тяжкие нарушения в отношении детей.

Также украинский представитель призвал приостановить участие России в миротворческих миссиях ООН до того момента, пока ее войска не будут исключены из этого списка.

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Кроме того, он предложил:

вводить автоматические санкции против «рецидивистов» — стран, неоднократно фигурирующих в отчетах как нарушители прав детей;

создать черный список отдельных командиров, военных и предводителей незаконных формирований, ответственных за преступления против детей;

налагать на таких лиц персональные санкции: замораживание активов, запрет на въезд, ограничение свободы передвижения;

учредить компенсационный фонд для помощи детям-жертвам и их семьям — за счет средств государств-нарушителей или их замороженных активов.

«Чтобы остановить убийства и увечья детей в Украине, нужно одно простое решение — полное, безоговорочное прекращение огня сроком не менее чем на 30 дней, что должно стать первым шагом к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в соответствии с Уставом ООН», — подчеркнул дипломат.

Также он подверг критике поведение российских представителей в Совбезе, которые продолжают распространять дезинформацию.

«Возможно, они верят, что чем больше ложь, тем больше людей в нее поверят. Но этот трюк не сработает — факты в отчете Генсека очень упрямы и говорят сами за себя», — заявил Мельник.

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В завершение он добавил: «Джордж Оруэлл перевернулся бы в гробу, увидев такое искажение правды».

Ранее сообщалось, что общественные и благотворительные организации привлекают к возвращению в Украину находящихся под российской оккупацией детей.

Мы ранее информировали, что Россия предлагала обменивать их пленных военных на похищенных детей.