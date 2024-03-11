Оружейные запасы исчерпаны: Боррель заявил, что конфликт в Украине перерос в войну производства

Боррель высказался за то, что странам ЕС нужно усилить производство вооружения, чтобы быть готовыми к возможным угрозам и продолжать оказывать военную помощь Украине.

После двух лет войны высокой интенсивности в Украине имеющиеся европейские оружейные запасы исчерпаны. Теперь необходимо развивать оборонную промышленность стран ЕС, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать оказывать военную помощь Украине.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейской дипломатической службы.

Боррель отметил, что война РФ против Украины актуализировала вопрос наращивания производственных мощностей европейского оборонно-промышленного комплекса.

ЕС должен усилить производство вооружения

"Чтобы ответить на российскую агрессию, мы сделали то, что было немыслимо несколько лет назад – предоставили оружие, преимущественно из имеющихся запасов, стране, которая находится в состоянии войны, используя Европейский фонд мира. Но после двух лет войны высокой интенсивности имеющиеся запасы исчерпаны, и конфликт перерос из войны запасов в войну производства", – высказался глава евродипломатии.

Поэтому, продолжил он, странам ЕС нужно усилить производство вооружения, чтобы быть готовыми к возможным угрозам и продолжать оказывать военную помощь Украине.

По словам Борреля, в настоящее время несколько государств-членов ЕС составляют 90% от общей оборонной промышленности Европы. Эта отрасль имеет годовой оборот в 70 млрд. евро и насчитывает 500 тыс. работников. Однако армии европейских стран импортируют большинство вооружений и оборудования. Только 40% потребностей покрываются из запасов ЕС, а с начала полномасштабной войны в Украине импорт вооружения возрос.

Читайте главные новости дня:

В Европе создадут Совет по готовности ОПК

Высокий представитель ЕС по иностранным делам призвал преодолеть фрагментацию европейской оборонной промышленности путем увеличения совместных закупок и проектов. Он анонсировал создание Совета по вопросам готовности ОПК. Боррель также заявил о необходимости укреплять сотрудничество в этой сфере с Украиной.

"Укрепление украинской оборонной промышленности и помощь ей в тесном сотрудничестве с европейской промышленностью будет частью будущих обязательств ЕС по безопасности Украины. Чтобы стимулировать это сотрудничество, мы в этом году проведем Форум оборонной промышленности ЕС-Украина и откроем Офис оборонных инноваций ЕС в Киеве", – анонсировал глава евродипломатии.

Российские активы для обороны Украины

Боррель также высказался о том, можно ли использовать доходы от замороженных российских активов на оборону Украины. Он сказал, что ранее эти средства планировалось направить на восстановление Украины, но сейчас главное – "избежать дальнейшего разрушения".

"Если страны-члены согласятся, было бы целесообразно использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. В долгосрочной перспективе мы также могли бы использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы", — заявил высокий представитель ЕС.

К слову, президент Чехии Петр Павел заявил, что в течение нескольких недель в Украину могут быть доставлены закупленные для нее 800 тыс. артиллерийских снарядов.

Читайте также: