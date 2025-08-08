Оружие для Украины может вернуться в США: в CNN объяснили почему

Оружие для Украины (иллюстративный фото) / © Associated Press

В Пентагоне рассматривают возможность перенаправления оружия и оборудования, ранее выделенных для Украины, обратно в американские арсеналы. Это может означать, что миллиарды долларов, предназначенные для поддержки Киева, будут использованы для пополнения собственных запасов США.

Об этом пишет CNN.

Об этом стало известно из внутреннего меморандума, написанного руководителем политического отдела Пентагона. Этот документ вносит дополнительную неопределенность в поставку американского оружия в Украину. Особенно накануне возможных переговоров между президентами Трампом и Путиным.

Несмотря на то, что президент Трамп одобрил продажу оружия Украине через НАТО, в Пентагоне существуют опасения по поводу истощения собственных военных резервов. Особенно дефицитных систем, таких как ракеты-перехватчики и артиллерийские боеприпасы.

Министр обороны Пит Хегсет, действуя на основании меморандума замминистра Элбриджа Колби, ранее уже приостанавливал крупную партию поставок оружия. Хотя Трамп отменил это решение, меморандум Колби остается в силе. Он позволяет Пентагону возвращать оружие, приобретенное за средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), обратно в США. Эта новая политика противоречит первоначальной цели USAI, созданной именно для закупки оружия для Украины. Сенат выделил еще 800 миллионов долларов на эту программу, но неизвестно, достанется ли это оружие в конце концов Украине.

Некоторые законодатели уже выразили обеспокоенность тем, что такая политика может нарушать Закон о контроле за арестами. Они предлагают включить в новый законопроект положение, которое позволит возвращать оружие только в том случае, если оно не было передано Украине и больше не нужно для его поддержки.

Это изменение является частью более широкой стратегии администрации Трампа, которая стремится переложить бремя вооружения Украины на европейских союзников. Кроме того, в Пентагоне бытует мнение, что необходимо хранить больше американских запасов для потенциальной будущей войны, например, с Китаем.

Меморандум Колби классифицирует американские арсеналы на красную, желтую и зеленую категории. Оружие из «красной» и «желтой» категорий, считающееся дефицитным, теперь требует одобрения министра обороны перед отправкой.

Между тем Министерство обороны совместно с НАТО работает над созданием нового механизма продажи оружия европейским союзникам, которые затем смогут поставлять его Украине. Эта система по сути создаст специальный фонд НАТО, куда союзники смогут вносить средства для закупки американского оружия. Трамп подтвердил эту инициативу, заявив, что США будут производить оружие, а союзники платить за нее.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США временно приостановило отправку американского оружия в Украину. Там говорят, что это за неимением собственных запасов. Но три чиновника из США сообщили: внутренняя проверка показала, что это оружие не повредит запасам страны.

Также в США в четыре раза увеличили закупку ракет для систем ПВО Patriot. Американская армия планирует потратить на это более 1,3 миллиарда долларов.