Оружие для Украины на €40 млрд: четыре страны отклонили план Каллас

Вместо 40 млрд евро у Киева есть шансы получить только 5 млрд на оружие и только "на добровольной основе" со стороны членов ЕС.

Италия, Франция, Испания и Португалия отклонили план высокой представительницы Евросоюза, премьер-министра Эстонии Каи Каллас по предоставлению 40 млрд евро на оружие для Украины.

Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

В статье отмечается, что Евросоюз не собирается останавливать военную поддержку Украины и эту позицию 20 марта подтвердят лидеры на саммите Европейского совета. Правда, Венгрия уже заявила, что не поддержит часть выводов саммита, посвященного Украине. Поэтому решение снова будет принято в формате 26 стран.

"Запрос по заморозке поставок оружия Киеву "неприемлем", заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Однако ее инициатива о выделении 40 миллиардов евро на военную помощь украинской армии была фактически отклонена", — говорится в материале.

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Так, после сопротивления со стороны министров иностранных дел – в частности, Италии, Франции, Испании и Португалии – Каллас вынуждена была пересмотреть свой план и существенно снизить его амбиции.

В последних проектах документов исчезло положение о механизме распределения вкладов между странами-членами ЕС. Сначала планировалось, что они будут пропорциональны уровню национального дохода. А еще финансирование теперь определено как добровольное. Существенно уменьшен объем помощи: вместо начальных 40 млрд евро теперь речь идет только о 5 млрд евро. Эта сумма примерно равна стоимости крупнокалиберных боеприпасов, в которых Украина срочно нуждается.

Напомним, 20 марта на саммите Евросовета лидерам стран блока будет представлена Белая книга по обороне, которую разработали Каллас и комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Это план, предусматривающий выделение сотен миллиардов евро на оборону блока.