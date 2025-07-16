Оружие для Украины за деньги Европы: The Telegraph о том, почему план Трампа раздражает союзников

Дональд Трамп / © Associated Press

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Попытка президента США Дональда Трампа заставить диктатора РФ Владимира Путина заключить мир путем усиления военного и экономического давления недостаточна. Особенно после того, как завершить войну посредством и дипломатией не удалось. Теперь американский лидер столкнулся с критикой со стороны европейцев идею расширить поставки оружия в Украину за счет Европы.

Об этом говорится в материале обозревателя The Telegraph Ричарда Кэмпа.

Автор The Telegraph отмечает, что план Трампа – поставлять оружие Украине, но заставить европейцев платить – "просто гениальный, по крайней мере как концепция".

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"Это заставляет страны ЕС и Великобританию действовать в соответствии со своими словами, а не позволять им обходиться заявлениями вроде "мы бы сделали больше, но у нас просто нет оружия". Этот план идеально соответствует решимости Трампа переложить на Европу большее бремя решения собственных проблем, а также он должен понравиться американским избирателям" популярностью”, - говорится в статье.

Помощь с вооружением

Ключевым элементом должна стать помощь в обороне украинских городов от резко усиливших РФ ракетных ударов и атак беспилотников. Трамп пообещал Украине Patriot, которые будут либо закуплены непосредственно в США, либо предоставлены из собственных запасов стран НАТО с последующей заменой.

Впрочем, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что понадобятся месяцы, прежде чем первые Patriot смогут быть отправлены в Украину. Кемп пишет, очевидно, это означает, что Берлин не хочет передавать собственные ракетные системы.

"Конечно, он (Писториус - Ред.) должен беспокоиться о противовоздушной обороне Германии. Однако его комментарии являются красноречивым свидетельством того, в чем приоритеты Европы, несмотря на якобы настойчивые заявления континента о готовности сделать все возможное для победы Украины", - пишет The Telegraph.

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Автор статьи отмечает, что Трамп еще не обязался присылать наступательное оружие, но во время недавнего разговора с Владимиром Зеленским он спросил, может ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу.

"Возможно, Трамп имел в виду воздушную кампанию Израиля против беспилотников и ракетных возможностей Ирана", - сказал Ричард Кэмп.

Санкции против Москвы

Между тем предложенный Трампом новый режим вторичных пошлин против стран, ведущих бизнес с Россией, также может оказать убедительное влияние - учитывая, что экономика страны-агрессорки уже находится в большом стрессе. Впрочем, глава внешней политики Евросоюза Кая Каллас заявила, что 50-дневный срок, установленный Трампом для Путина, чтобы сесть за стол переговоров, "очень длинный".

Обозреватель The Telegraph отметил, что президент США "правильно скорректировал свою политику в отношении Украины, чтобы учесть нежелание Путина искать мир".

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"Возможно, российский диктатор никогда не согласится на урегулирование, особенно то, которое явно навязано президентом США. Но последний маневр Трампа все еще имеет шанс на успех, если предположить, что Путин поверит, что европейцы также серьезно настроены заставить Россию сесть за стол переговоров. К сожалению, они не могут ли они помочь". войну или просто хотят, чтобы Америка сделала это за них”, - заключает аналитик.

Напомним, Дональд Трамп меняет курс по Украине. Он заявил, что США будут продавать оружие Украине, а другие страны НАТО будут оплачивать счета, хотя детали по суммам, типам вооружения и срокам были мизерными. Он упомянул о полных ракетных системах Patriot, а Рютте добавил о «ракетах и боеприпасах».

Кроме того, президент США выступил с жестким ультиматумом для властей РФ. Он пригрозил ввести не менее 100-процентных пошлин против главных торговых партнеров России, если "фюрер" не согласится на мирные переговоры в течение 50 дней.

Дата публикации 17:35, 15.07.25 Количество просмотров 98 Мелания развернула Трампа спиной к Путину? Западная пресса просто взорвалась