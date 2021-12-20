Оружие должно быть всегда напоготове: Данилов заявил, что ничто так не радует глаз, как винтовки отечественного производства

Оружие должно быть всегда напоготове: Данилов заявил, что ничто так не радует глаз, как винтовки отечественного производства

Как свидетельствуют социологические исследования, около половины жителей Украины в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках.

Украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда готово.

Именно поэтому секретарь СНБО Алексей Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетили компанию, которая производит столь необходимое оружие.

Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение Вооруженных Сил Украины. А так, чтобы винтовок у нас в "время Х" хватило для встречи всех «зеленых» и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК", — отметил Данилов.

По его словам, как свидетельствуют социологические исследования, около половины жителей Украины в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках.

"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!" — резюмировал он.

О том, возможно ли повторение на новом витке истории печально известного Пакта Молотова-Риббентропа, которым они делили Европу в прошлом веке и что этой иезуитской тактике Кремля может противопоставить современный цивилизованный мир — в сюжете ТСН.Тиждень.

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