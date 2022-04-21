Оружие, финансы и санкции: Шмыгаль рассказал, почему полетел в Вашингтон (видео)

Оружие, финансы и санкции: Шмыгаль рассказал, почему полетел в Вашингтон (видео)

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что главными темами визита его с командой в Вашингтон 21 апреля стали оружие, финансы и санкции.

В частности, Шмигаль обсудил с министром финансов США Джанет Еллен вопрос о увеличении финансовой поддержки Украины и необходимости усиления санкционного давления против России.

Об этом глава украинского правительства написал в Сети.

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"Апрель будет тяжелым месяцем для украинского бюджета, а потому мы нуждаемся в поддержке от наших союзников уже сейчас. 500 млн долл. для украинского бюджета, которые выделяют США, безусловно, станут весомой поддержкой", – сообщил Шмигаль.

Стороны также обсудили вопросы наполнения созданного украинским правительством U24RecoveryFund. По словам премьера, это фонд, который поможет аккумулировать средства, чтобы продолжать финансировать украинскую армию, все социальные обязательства, восстановление экономики и инфраструктуры.

Вторым ключевым вопросом встречи с Еллен Шмыгаль назвал санкции против России, нефтяное эмбарго и остановку российской банковской системы.

"Российские банки ищут способы обойти санкционные политики, а потому мы договорились совместно закрывать любые лазейки для них. Российская банковская система должна быть отрезана от мира", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, 21 апреля в Вашингтоне Шмыгаль также встретился с президентом США Джо Байденом, который назвал эти переговоры "хорошей дискуссией".

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