Оружие и боеприпасы: Зеленский сообщил о привлечении 1,5 млрд евро на конференции доноров в Дании

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 11 августа принял участие в работе конференции доноров в Копенгагене, которая всего за день собрала 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Украины.

Этот формат в Копенгагене основан в продолжении хорошо известных встреч на авиабазе "Рамштайн".

Об этом глава государства рассказал в видеообращении.

"Принял участие в работе конференции доноров в Копенгагене. Это 26 государств-партнеров Украины: страны Европы, Соединенные Штаты, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Они основали еще один формат – в продолжении хорошо известных встреч на авиабазе "Рамштайн". Этот формат – о долгосрочной поддержке. Это оружие, боеприпасы, тренировки военных, разминирование, восстановление на освобожденной территории", – пояснил президент.

Он также сообщил о первых результатах конференции. Дания сразу после открытия встречи объявила о новом пакете поддержки Украины объемом 110 млн евро.

"В общей сложности конференция собрала всего за день 1,5 миллиарда евро, которые будут потрачены в частности на производство жизненно необходимых боеприпасов. Кстати, это весомый плюс к тем кредитным гарантиям на 4 миллиарда долларов, которые были ранее предоставлены Соединенными Штатами, чтобы усилить наше оборонное взаимодействие с партнерами в снабжении украинской армии", – рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто сегодня в Копенгагене поддержал Украину. Глава государства верит, что такой формат сотрудничества ускорит "нашу общую победу".

Напомним, Зеленский также прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которую захватили россияне и угрожают взорвать.

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