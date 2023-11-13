Оружие и переговоры о вступлении Украины – Кулеба обратился к Совету ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 ноября принял участие в Совете министров иностранных дел Европейского Союза. Он, в частности, призвал увеличить военную помощь для Украины, принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также ускорить работу над 12 пакетом санкций против России и усилить взаимодействие со странами Азии, Африки и Южной Америки благодаря Формуле мира и гуманитарной программе Grain From Ukraine.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В настоящее время в Европе идет война, масштаба которой наш континент не видел 80 лет. Все наше внимание должно быть на тех, кто на передовой. В наших общих интересах предоставить украинскому пехотинцу все необходимые средства и принять решения, поднимающие моральный дух. Просыпаясь и засыпая, мы все должны спрашивать себя: "Что еще можно сделать, чтобы помочь этим молодым украинцам и украинкам добиться успеха?", — подчеркнул глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба выразил благодарность ЕС за предоставление оружия и боеприпасов. Министр подробно остановился на приоритетных военных нуждах Украины. Он призвал увеличить военную поддержку и сократить время ее доставки. В частности речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях.

Он также заверил, что Украина приложит все усилия для принятия решения о рамках переговоров и напомнил, что уже в день публикации Еврокомиссией отчета, Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о подготовке к переговорам.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил планы удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

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