Оружие и производство новых вооружений: Сибига обсудил с Блинкеном время и объемы помощи Украине

По словам Сибиги, действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенные объемы военной помощи.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе получил заверение, что Украина получит все оружие, о котором было ранее договорено, до окончания каденции президента Джозефа Байдена.

Об этом Сибига рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Это были очень важные продуктивные переговоры. Мы обсудили воплощение всех договоренностей, достигнутых на уровне лидеров (во время визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк и Вашингтон в сентябре этого года – ред.)… Есть конкретные решения, конкретные подтверждения о военной помощи. Действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенные объемы военной помощи. предметно и в деталях обсудили с моим визави", – сообщил Сибига.

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По его словам, администрация Байдена планирует передать все оружие, которое принадлежит к прямым президентским полномочиям, а также оплатить все контракты на производство оружия, предусмотренные программой поддержки Украины.

"Такие заверения были получены в ходе встречи наших делегаций, во время моей встречи с Государственным секретарем Блинкеном", – отметил глава МИД.

Также, по его словам, стороны обсудили вопросы дальнобойных ударов по военным объектам на территории России и евроатлантической интеграции Украины.

"И здесь мы тоже сдержанно оптимистичны. Поэтому чрезвычайно важная встреча", — добавил министр.

Ранее Энтони Блинкен рассказал, что Байден готовит усиление поддержки Украины перед приходом Трампа.

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