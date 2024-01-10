Оружие, которое должна была получить Украина, отправили Израилю – посол Бондар

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что оружие, которое планировалось предоставить Украине для противостояния военной агрессии России, отправили на помощь Израилю – война на Ближнем Востоке влияет на ситуацию в нашей войне.

Об этом он сказал во время встречи с турецкими журналистами в посольстве Украины в Анкаре, пишет Anadolu Agency.

Он отметил, что международные СМИ сместили акцент на войну в секторе Газа, поэтому некоторые люди полагают, что война в Украине закончилась.

"Международные СМИ обратили внимание на это направление, потому есть те, кто считает, что война в Украине закончилась", – сказал Боднар.

Посол также считает, что одним из факторов, влияющих на помощь Украине, является внутриполитическая ситуация западных стран, в частности, предстоящие президентские выборы в США, позиции правительств Венгрии и Словакии и блокирование украинских грузовиков польскими фермерами на пограничных пунктах.

О возможном прекращении огня и переговоров с Россией Бондар подчеркнул: "Мы не будем обсуждать ни один вопрос с Россией, если она не выведет свою армию с территории Украины".

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