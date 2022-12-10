Оружие, которым владеет Украина, помогает освобождать украинский народ и территории — Кислица в ООН

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которое по требованию РФ рассмотрело снабжение Западом оружия Украине, — пишет Укринформ.

Россия обвинила Украину в попадании западного оружия в третьи страны, Кислица добавил, что Москва, чтобы показаться убедительной, заворачивает ложь «в многочисленные сроки и названия, технические характеристики и цифры. Все это должно придать фейкам вид фактов».

Россия еще в начале сентября 2022 г. уже озвучивала в Совбезе ООН подобные обвинения.

Но затем ВСУ приступили к операции по освобождению востока и юга страны. «Это самое мощное и убедительное доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению — помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории», — отметил Кислица.

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Также в США убеждены, что РФ напрасно использует время Совбеза ООН, обвиняя Украину.

Напомним, что ранее сообщалось, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вышел из зала заседания Совбеза ООН 6 декабря, на котором обсуждается гуманитарная ситуация в Украине, связанная с обстрелами гражданских и объектов инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, чем Украина ответила на резонансную идею Запада о "гарантиях безопасности" для России.

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