Оружие остановлено, санкции ослаблены: как действия США помогают Путину победить

как действия США помогают Путину победить

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Война в Украине не просто продолжается, ускоряется, а действия США, похоже, подыгрывают Кремлю. Несмотря на обещания прекратить конфликт, риторику против Путина и даже заявления о поддержке Украины, администрация Трампа делает шаги, фактически ослабляющие украинскую оборону и усиливающие позиции России.

Об этом сообщает The Atlantic.

В частности, на этой неделе были приостановлены поставки крупной партии уже оплаченного американского оружия для Украины, включающей критически важные ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Это произошло, несмотря на то, что внутренние анализы Пентагона опровергают заявления о недостаточности американских запасов. Кремль уже интерпретировал это как сигнал о прекращении американской поддержки, понимая под «завершением специальной военной операции» поражение Украины.

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Кроме того, США фактически ослабляют санкционное давление на Россию. Хотя официальных заявлений нет, администрация Трампа прекратила мониторинг изменений в российских схемах обхода санкций и остановила введение новых ограничений.

США изменяют свою позицию и в информационной войне. Был распущен Центр глобального взаимодействия Госдепартамента, ранее разоблачавший российские дезинформационные кампании. В то же время, сокращается финансирование независимых СМИ, доносящих правдивые новости до россиян, таких как Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Российскую пропаганду в США распространяют люди, которых назначил президент. К примеру, Стив Виткофф, который ведет переговоры с Россией от имени Трампа, часто повторяет ложные заявления России. Он говорит, что «Украина — это ложная страна», а некоторые украинские земли «русские». Так Виткофф помогает Путину врать о войне, скрывать его настоящую цель — уничтожить Украину и ссорить союзников.

Все эти действия в совокупности создают стимулы для Путина продолжать борьбу. Санкции исчезают, оружия становится меньше, а контрпропаганду тяжелее слышно. Это побуждает Путина идти дальше — не только пытаться победить Украину, но и разделить Европу, нанести смертельный ущерб НАТО и уменьшить силу и влияние Соединенных Штатов по всему миру.

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В то же время Европа, Канада и большинство остального демократического мира будут продолжать поддерживать Украину. Украинцы не будут прекращать бороться, создавая новые виды автоматизированного оружия и дроны, поскольку альтернатива для них это конец их цивилизации.

Украинцы по-прежнему могут победить. Другая американская политика могла бы помочь им победить быстрее, расширив санкции против России, предоставив боеприпасы и помог украинцам выиграть информационную войну. Только поддерживая Украину, есть надежда на мир, а не на продолжение войны через поддержку России.

Ранее сообщалось, что уже второй раз за почти пол года администрация Трампа блокирует поставки Украине американского вооружения.

Также Германия ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по обеспечению Украины ракетами к системам Patriot после того, как Вашингтон приказал приостановить поставки некоторых видов оружия.

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