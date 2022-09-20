Оружие, санкции и ракеты ATACMS: у Зеленского призвали мир отреагировать на "референдумы"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку России аннексии территории Украины.

Кроме того, чиновник напомнил украинцам об уголовной ответственности за участие в "референдумах" российских оккупантов.

Об этом Подоляк написал в Сети 20 сентября.

"1. Украинцы, находящиеся на оккупированных территориях, должны быть бдительными и не давать своих паспортных данных посторонним лицам. Любое участие в "референдумах" будет квалифицироваться как посягательство на территориальную целостность Украины", — напомнил советник руководителя ОП.

Он также подчеркнул, что мировое сообщество должно "немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и введя новые экономические секторальные санкции в отношении России".

"Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Пора дать это", – призвал Подоляк.

Напомним, ранее он также заявил, что проведением псевдореферендумов в Украине президент РФ Владимир Путин хочет остановить контрнаступление ВСУ.

Напомним, оккупанты из "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах провести "референдумы" о вхождении в состав России в период с 23 по 27 сентября.

С заявлением о необходимости "референдума" выступили также коллаборанты в оккупированных районах Херсонской области.

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