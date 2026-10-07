Оружия не будет?: как спор Украины и Южной Кореи может сыграть на руку РФ

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Поставки дизельного горючего в Россию вызывают сомнения в поддержке Южной Кореи Украины. В то же время спор вокруг северокорейских военнопленных может еще больше усугубить отношения между Киевом и Сеулом.

Об этом пишет обозреватель NZZ Мартин Кёллинг.

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На самом деле ситуация с военнопленными должна стать гуманитарным жестом: Украина разрешила двум северокорейским военнопленным по их желанию уехать в Южную Корею. Однако теперь именно поэтому между Киевом и Сеулом возник дипломатический спор. В то же время, отчет британской газеты The Guardian породил дополнительные сомнения в поддержке Украины со стороны Южной Кореи. По данным издания, за последние месяцы страна поставила в Россию 176 тысяч тонн дизельного горючего.

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Спор вокруг военнопленных возник неожиданно. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН сообщил, что двоим северокорейцам разрешили уехать из Украины. После этого Сеул обвинил Зеленского в нарушении договоренности о неразглашении. Во вторник Южная Корея пригрозила отозвать своего посла из Украины, если Киев должным образом не извинится.

По словам Мартина Келлинга, обе ситуации демонстрируют сложность внешнеполитической балансировки президента Южной Кореи Ли Чже Мена — между Украиной и США с одной стороны и Россией и Северной Кореей с другой.

Ли стремится поддерживать Украину, в частности, потому, что Сеул получает от Киева важную информацию о северокорейских войсках и вооружениях. В то же время, он пытается улучшить отношения с соседними ядерными государствами — Китаем, Россией и прежде всего Северной Кореей.

Причиной этого становится все сильнее чувство угрозы. Северная Корея, получающая российские технологии и военные знания, становится все более опасной для Южной Кореи в военном плане. Поэтому Ли стремится наладить диалог с Пхеньяном. Хорошие отношения с Россией и Китаем должны помочь ему влиять на лидера Северной Кореи Ким Чен Ина.

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Как отмечает Келлинг, проблема заключается в том, что эти цели все больше вступают в конфликт и невольно играют в пользу России.

По мнению Чун Че Сона, директора Института Восточной Азии Сеульского национального университета, суть конфликта заключается в разном отношении к военнопленным: «Украина рассматривала их как козырь в своей информационной кампании против России, тогда как Южная Корея как гуманитарный вопрос».

Киев надеется на оружие из Сеула

Киев уже давно стремится получить от Южной Кореи прямые поставки оружия, в том числе зенитных ракет. Южная Корея также стала важным поставщиком вооружения в Европу, в частности, для Польши.

Однако правительства Южной Кореи — как предыдущие консервативные, так и нынешнее левое — отказывались от прямых поставок оружия Украине, учитывая собственные геополитические интересы. В то же время, в 2023 году Южная Корея поставила США около 500 тысяч артиллерийских снарядов, таким образом косвенно поддержав американские поставки Киеву. Непосредственно Сеул оказывает Украине гуманитарную помощь и помощь в восстановлении.

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По данным Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, общая сумма такой помощи составляет 650 миллионов евро. Кроме того, Украине предоставили кредит в 2,1 миллиарда евро.

Дизель для противника в войне

Поставки дизельного горючего создают для Киева дополнительные причины для беспокойства. Южная Корея не только как некоторые европейские страны покупает энергоносители у России. Ее экспорт помогает Москве преодолевать дефицит горючего, возникший из-за украинских ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Еще в августе агентство Reuters сообщало о поставке 30 тысяч тонн дизельного горючего из Южной Кореи. Новый отчет свидетельствует, что речь идет о постоянном бизнесе — к тому же, вполне легальный. Южная Корея внесла в свой санкционный список более 1400 товаров, однако нефтепродукты в него не включила. Этим пробелом пользуются компании.

Зеленский использует участие северокорейского оружия и военных в войне против Украины как аргумент, чтобы побудить Южную Корею изменить позицию по поставкам оружия. «Тот факт, что северокорейские военные получили на поле боя знания и опыт, очень опасный фактор», — предупредил он на выходных.

Освобождение военнопленных дало Зеленскому еще одну возможность подчеркнуть эту военную угрозу. По мнению Фредерика Шпора, ответственного за вопросы Кореи и Тайваня в Фонде Фридриха Науманна, это и стало проблемой.

«Возможно, украинцы неправильно оценили, насколько чувствительна эта тема для Южной Кореи», — отметил он.

Почему президент Южной Кореи Ли отреагировал возмущенно

Пхеньян каждый раз очень резко реагирует, когда северокорейцам удается попасть в Южную Корею. Чтобы не провоцировать режим Ким Чен Ина, Сеул пытается не разглашать подобные случаи.

Кроме того, Зеленский дал консервативной оппозиции дополнительные аргументы против президента, популярность которого резко упала. По словам Шпора, ситуацию усложняет и то, что Ли вновь хочет начать диалог с Кимом и способствовать проведению встречи между лидером Северной Кореи Ким Чен Ином и президентом США Дональдом Трампом.

Шпор считает надежду, что Трамп сможет улучшить отношения между Северной и Южной Кореей, иллюзорной.

«Но с точки зрения Ли инициатива Зеленского пришлась на неудачный момент», — отметил Шпор. «Поэтому он так резко отреагировал».

Сначала Ли потребовал от Зеленского извинений за нарушение доверия. Когда Киев возразил, что вообще существовало соглашение о неразглашении, Ли выразил свое возмущение на платформе X. Он обвинил Зеленского в том, что тот выставляет его лжецом.

«Поскольку этот вопрос касается репутации граждан и государства Республика Корея, мы не можем этого терпеть», — написал Ли, пригрозив более жесткими мерами, если Украина не извинится.

Разрыва не будет — но поставки оружия, вероятно, отменены

Впрочем, Шпор не считает возгорание возмущения Ли изменением внешнеполитического курса Южной Кореи или тем более сближением с Россией. По его словам, зенитные ракеты, на которые рассчитывал Киев, «теперь, вероятно, окончательно не будут рассматриваться».

В то же время Южная Корея и дальше будет поставлять оружие в Европу и будет углублять интеграцию с американскими цепями снабжения.

Южнокорейский эксперт Чун также не ожидает разрыва отношений. Он считает требование извинений обоснованным.

«Однако национальным интересам не будет отвечать ситуация, при которой это вредит сотрудничеству с Украиной на рабочем уровне», — отметил он.

Потому эксперт советует искать компромисс. По его мнению, для Южной Кореи слишком важна информация о военных возможностях Северной Кореи, которую Сеул получает от Украины. Теперь дипломатам обеих стран предстоит преодолеть противоречия, прежде чем этим воспользуется Россия.

Что известно о скандале между Украиной и Южной Кореей — последние новости:

Накануне между Украиной и Южной Кореей возник дипломатический конфликт из-за передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных, захваченных украинскими силами в Курской области. В Сеуле заявили, что стороны договаривались о конфиденциальности, а публичное заявление Владимира Зеленского в ООН якобы нарушило эту договоренность. Киев же отрицает, что брал на себя обязательство скрывать сам факт передачи. Южная Корея требует от Украины объяснений и извинений, и вызвала украинского дипломата. На фоне скандала в стране уже раздаются призывы пересмотреть программы помощи Украине, однако о фактическом сокращении поддержки пока речь не идет.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что именно Украина в начале переговоров попросила хранить в тайне передачи двух военнопленных из КНДР. В Сеуле утверждают, что Киев и Сеул имели общее понимание конфиденциальности, хотя отдельной договоренности между президентами Владимиром Зеленским и Ли Чже Меном разведка не подтвердила. В то же время Киев ранее отрицал существование формального соглашения о неразглашении.

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