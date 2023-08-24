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Осенью появится судьбоносный отчет о вступлении Украины в ЕС: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Осенью появится судьбоносный отчет о вступлении Украины в ЕС: что известно

Евросоюз ведет дискуссию по долгосрочным обязательствам перед Украиной

Петер Стано подчеркнул, что ЕС никогда не опережает свои отчеты, поэтому ничего не будут объявлять раньше.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС и теперь оценка этой осенью скажет, что было сделано, насколько это было сделано, какое качество проделанной работы, достаточно ли она, есть ли какие-то недостатки.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано в эфире телемарафона 24 августа.

"Но опять же, мы никогда не опережаем наши отчеты, поэтому мы не будем говорить и объявлять раньше, что может быть в отчете, а что нет. Я могу лишь сказать и повторить, что мы очень ценим усилия Украины в выполнении ожиданий и необходимых критериев. И отчет будет фактически отражать все усилия, приложенные Украиной в этой сфере", — подчеркнул он.

Напомним, 17 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что он подписал важный закон, который приблизит Украину к вступлению в Европейский союз. Это закон о честном отборе судей Конституционного суда.

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Дата публикации
Просмотры
252
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