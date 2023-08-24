Осенью появится судьбоносный отчет о вступлении Украины в ЕС: что известно

Петер Стано подчеркнул, что ЕС никогда не опережает свои отчеты, поэтому ничего не будут объявлять раньше.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС и теперь оценка этой осенью скажет, что было сделано, насколько это было сделано, какое качество проделанной работы, достаточно ли она, есть ли какие-то недостатки.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано в эфире телемарафона 24 августа.

"Но опять же, мы никогда не опережаем наши отчеты, поэтому мы не будем говорить и объявлять раньше, что может быть в отчете, а что нет. Я могу лишь сказать и повторить, что мы очень ценим усилия Украины в выполнении ожиданий и необходимых критериев. И отчет будет фактически отражать все усилия, приложенные Украиной в этой сфере", — подчеркнул он.

Напомним, 17 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что он подписал важный закон, который приблизит Украину к вступлению в Европейский союз. Это закон о честном отборе судей Конституционного суда.

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