Ошибка Аляски: как переговоры Трампа и Путина стали триумфом Кремля

Красная дорожка для диктатора: как саммит на Аляске легитимизировал Путина / © Associated Press

Саммит на Аляске укрепил Путина и тем самым продолжил как войну в Украине, так и его пребывание у власти.

Об этом пишет бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер для Foreign Affairs.

По мнению автора, встреча в Анкоридже имеет исторические параллели с саммитом 1986 года между президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым в исландском Рейкьявике. Тогда, как и сейчас, главы государств встретились, чтобы решить важную внешнеполитическую проблему — в 1986 году, чтобы покончить с гонкой вооружений, а в прошлом месяце — чтобы завершить войну в Украине.

В обоих случаях саммиты потерпели неудачу. Переговоры в Исландии провалились, когда Рейган отказался отменить свою Стратегическую оборонную инициативу, предложенную программу, которая должна была нейтрализовать советские ядерные ракеты до того, как они поразят свои цели. Аляска закончилась без соглашения о прекращении вторжения России.

Но здесь параллели расходятся. Оба саммита, возможно, имели глубокие последствия для Кремля, однако эти последствия были совершенно разными. Для Горбачева саммит в Исландии ускорил конец его страны. Он вернулся в Кремль ослабленным после неудачи в остановке программы Рейгана, а его последующие решения проложили путь к распаду Советского Союза пять лет спустя.

Путин, напротив, вышел триумфатором. Трамп расстелил красную дорожку для российского диктатора в Анкоридже и восторженно говорил об их «фантастических отношениях». Путин не пошел ни на какие уступки, а Трамп переложил ответственность за прекращение боевых действий на Украину.

Автор отмечает, что после встречи на Аляске российским пропагандистским СМИ не пришлось публиковать лживых заявлений, чтобы подчеркнуть дипломатический триумф Путина — они транслировали реальное событие вместе с западными комментариями о победе Путина.

«Сильнее, чем когда-либо, Путин может продолжать свою войну против Украины столько, сколько нужно, чтобы победить на своих условиях», — предупреждает Селеста Уолландер.

По ее мнению, в глазах российской элиты и рядовых граждан Путин добился успеха на Аляске. Диктатор вырвался из изоляции, навязанной ему Западом, дерзко приземлившись в Соединенных Штатах, несмотря на санкции и международные ордера на арест за военные преступления. Он замедлил и, возможно, полностью избежал новых сокрушительных санкций на российскую нефть. И он напомнил миру, что Москва решительно настроена на то, чтобы Украина уступила территорию и свой суверенитет.

Фактически саммит помог Путину легитимизировать претензии Москвы, замечает Уолландер. Трамп, в свою очередь, ничего не сделал, чтобы опровергнуть это.

«Для Путина целью саммита никогда не было достижение мира в Украине. Его целью все это время было подчинить международную систему своей воле и сохранить монополию на власть дома. С момента своего первого вторжения в Украину в 2014 году Путин играл в долгую игру. Он всегда верил, что время на его стороне. Саммит на Аляске дал ему еще больше времени — и более сильные позиции для достижения военной победы», — подытожила Селеста Уолландер.

