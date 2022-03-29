Ошибки 2014-го: глава МИД Британии призвала "не продавать" Украину на переговорах с РФ

Министр отметила, что все предыдущие урегулирования, начиная с 2014 года, не смогли дать Украине длительную безопасность
Украина не должна быть "продана" на мирных переговорах с Россией, а президент РФ Владимир Путин не должен извлечь выгоду из вторжения.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Reuters.
"Мы должны обеспечить, чтобы какие-либо предстоящие переговоры (с Россией — Ред.) не закончились продажей Украины или повторением ошибок прошлого", — сказал Трасс.
Министр подчеркнула, что все предыдущие урегулирования, начиная с 2014 года, не смогли дать Украине длительную безопасность
"Путин просто вернулся за большим. Поэтому мы не можем позволить ему выиграть эту ужасную агрессию", — подытожила она.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры.
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