Ошибки 2014-го: глава МИД Британии призвала "не продавать" Украину на переговорах с РФ

Ошибки 2014-го: глава МИД Британии призвала "не продавать" Украину на переговорах с РФ

Министр отметила, что все предыдущие урегулирования, начиная с 2014 года, не смогли дать Украине длительную безопасность

Украина не должна быть "продана" на мирных переговорах с Россией, а президент РФ Владимир Путин не должен извлечь выгоду из вторжения.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Reuters.

"Мы должны обеспечить, чтобы какие-либо предстоящие переговоры (с Россией — Ред.) не закончились продажей Украины или повторением ошибок прошлого", — сказал Трасс.

Министр подчеркнула, что все предыдущие урегулирования, начиная с 2014 года, не смогли дать Украине длительную безопасность

"Путин просто вернулся за большим. Поэтому мы не можем позволить ему выиграть эту ужасную агрессию", — подытожила она.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры.

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