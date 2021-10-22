Ошибки в санкционном списке СНБО: как наказали руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции

Ошибки у санкцийному список СНБО были технические.
Совет национальной безопасности и обороны ошибочно внесла в списки "криминальных авторитетов" и "воров в законе" 108 человек. Поэтому руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время "Часа вопросов к правительству".
Монастырский назвал эти ошибки в решении СНБО техническими. В частности:
- в латинице некоторые буквы не соответствовали данным, которые были в паспортах, в частности иностранных;
- неправильно были указаны даты рождения и гражданство лиц.
"Обновленные данные уже были переданы в Нацбанк, чтобы заблокировать счета этих криминальных авторитетов. Об ответственности, после проведения внутреннего расследования уволили целый ряд лиц, в частности, руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины", — сказал Монастырский.
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