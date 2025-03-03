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"Оскар" и новые заявления Зеленского: главные новости ночи 3 марта 2025 года

"Оскар" и новые заявления Зеленского: главные новости ночи 3 марта 2025 года

Лучшие в сфере киноиндустрии получили статуэтки "Оскар" 3 марта 2025 года / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 марта 2025 года:

  • "Оскар 2025" – полный список лауреатов премии Читать далее –>
  • Будет дипломатия ради мира — Зеленский подытожил события последних дней Читать далее –>
  • Именно мир нам нужен, а не вечная война — Зеленский Читать далее –>
  • Зеленский рассказал, готова ли Украина к вызовам в случае отсутствия помощи США Читать далее –>
  • Зеленский сказал, чем закончится принуждение к соглашению с территориальными уступками России Читать далее –>

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