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"Оскары" для депутатов и возможна военная миссия Евросоюза в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

"Оскары" для депутатов и возможна военная миссия Евросоюза в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Трускавце состоялась церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам", то есть для представителей политической партии "Слуга народа". Читать дальше ->
  • Количество зафиксированных случаев заражения коронавируса в мире возросло до 234 млн 292 тыс. 305. Читать далее ->
  • Радикальное движение "Талибан" в Афганистане создал специальный батальон боевиков-смертников для охраны государственных границ с Китаем и Таджикистаном. Читать дальше ->
  • Европейский союз не исключает возможность создания в Украине военной учебной миссии ЕС. Читать дальше ->
  • США зимой 2021 начнут размещения на авиабазе Лейкенхит, что в Великобритании, эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A. Читать дальше ->

Новости Украины: сборы "Слуги народа" в Трускавце - состоится ли смарт-вечеринка для членов фракции

Новости Украины: сборы "Слуги народа" в Трускавце - состоится ли смарт-вечеринка для членов фракции

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