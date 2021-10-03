"Оскары" для депутатов и возможна военная миссия Евросоюза в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Трускавце состоялась церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам", то есть для представителей политической партии "Слуга народа". Читать дальше ->
- Количество зафиксированных случаев заражения коронавируса в мире возросло до 234 млн 292 тыс. 305. Читать далее ->
- Радикальное движение "Талибан" в Афганистане создал специальный батальон боевиков-смертников для охраны государственных границ с Китаем и Таджикистаном. Читать дальше ->
- Европейский союз не исключает возможность создания в Украине военной учебной миссии ЕС. Читать дальше ->
- США зимой 2021 начнут размещения на авиабазе Лейкенхит, что в Великобритании, эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A. Читать дальше ->