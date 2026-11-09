Ослабленный Трамп и «большое соглашение» с Путиным: Bloomberg раскрыл тревожный сценарий для Украины

Слабость Трампа и его заигрывание с Россией держат Украину в напряжении / © Associated Press

Реклама

Поражение на промежуточных выборах делает ослабленного Дональда Трампа еще более ненадежным и нестабильным партнером для Украины. Владимир Зеленский и европейские союзники отдают себе отчет в возможном полном прекращении американской помощи.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама

С тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом почти два года назад, Владимир Зеленский и его европейские союзники пытаются выяснить, как они обойдутся без США и как скоро они будут готовы.

Реклама

Пока чиновники по всей Европе пытаются оценить потенциальные последствия поражения Трампа на промежуточных выборах, в некоторых кругах существует обеспокоенность тем, что ослабленный президент может стать еще более ненадежным партнером.

Решение Трампа отменить санкции на российское дизельное топливо, стремясь предотвратить избирательный крах, и кратковременное прекращение предупреждений о приближении баллистических ракет подчеркнули для украинцев, насколько хрупкой стала поддержка США. В то же время россияне начинают задумываться, смогут ли они начать нормализовать экономические связи с США, даже не прекращая войну.

«Мы понимаем, к чему все это идет», — сказал Зеленский журналистам накануне голосования в США. «Сам дома» — это следующая глава».

Украина производит большое количество оружия и получает значительную финансовую поддержку от Европы, поэтому сокращение или даже внезапное прекращение поддержки США не приведет к немедленному коллапсу. Но зависимость от Европы поставит под серьезную угрозу силы Киева и его гражданское население.

Реклама

«Если США прекратят любую помощь, у меня такое ощущение, что Украина сможет адаптироваться», — сказал Ийен Лессер, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе. «Но политический и стратегический сигнал будет очень вредным — и в то же время обнадеживающим для Москвы».

Пока украинские чиновники готовились к мирным переговорам с Россией и США в Абу-Даби на этой неделе, Трамп в минувший четверг встретился с посланником президента России Кириллом Дмитриевым в Белом доме и заявил журналистам, что ожидает «большого соглашения», которое может охватить всю Европу.

Европейские союзники, со своей стороны, готовятся проверить свою способность обеспечить любое потенциальное соглашение, а тысячи военнослужащих из 11 стран, в частности Франция и Великобритания, принимают участие в учениях, которые начнутся в Польше в понедельник.

«Обучение Коалиции желающих поможет нам практически подготовиться к потенциальным гарантиям безопасности для Украины после прекращения огня», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Варшаве. «Эти учения не означают, что в ближайшее время будет прекращение огня. Мы хотим быть готовыми».

Реклама

Европейцы вместе с Канадой также тратят миллиарды долларов на американское оружие, поставляемое ими в Киев. Но они далеко не готовы заменить американские возможности в трех ключевых сферах: противовоздушная оборона, спутниковая связь и разведка.

Противовоздушная оборона

Американские ракеты-перехватчики Patriot, самая эффективная защита Украины от баллистических ракет, испытывают острую нехватку с момента начала войны против Ирана Трампом. Недавнее одобрение администрацией Трампа продаж ракет Украины на сумму 2,1 миллиарда долларов не будет быстрым решением, а может затянуться на годы.

«Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем остальной мир вместе взятый производит Patriot, необходимые для их перехвата», — сказал в прошлом месяце журналистам в Киеве Сергей Бескрестнов, советник Зеленского по вопросам радиоэлектронной борьбы. «Существует глобальный дефицит».

По словам людей, знакомых с этим вопросом, европейские запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot находятся на минимальном уровне, а национальные военные часто не хотят передавать их Украине без твердых обязательств США по новым поставкам.

Ситуация начнет улучшаться через год, когда Украина получит ракеты-перехватчики, заказанные для производства в Европе. Киев должен получить 600 PAC-2, произведенных в Германии, в 2027 и 2028 годах, а новое соглашение о производстве PAC-3 в Польше было объявлено в конце прошлого месяца.

Обещание Трампа лицензировать производство перехватчиков в Украине еще не материализовалось. Так же, как и программа пяти крупнейших европейских государств-затратников на оборону по разработке недорогих систем противовоздушной обороны, объявлена в феврале.

Советник Зеленского Бескрестнов назвал проект сложным из-за того, что в нем участвуют многие разные страны.

«Мы можем производить двигатели, ракеты, пусковые установки. Но это не значит, что в конце концов это сработает, потому что мы все еще зависим от компонентов, которые производятся где-либо», — сказал он.

Военная разведка

Разведывательные данные, предоставляемые США для отслеживания передвижения россиян и идентификации целей, также трудно сравнить с Европой. Особенно в плане раннего предупреждения об авиаударах в режиме реального времени.

В октябре Украина временно прекратила получать предварительные предупреждения от США о приближающихся баллистических ракетах. Поддержка была возобновлена после обращения украинских чиновников в Вашингтон.

Спутниковое соединение

Системы связи Starlink от SpaceX остаются основанием для логистики на поле боя и ударов средней дальности для украинских беспилотников.

Значимость этих систем стала особенно очевидна в прошлом месяце, когда скорость соединения была искусственно ограничена. Миллиардер и владелец компании Илон Маск объяснил это спором с Украиной об условиях предоставления услуг.

Европейский ответ системе Starlink Маска — проект Bromo — все еще ожидает одобрения антимонопольного органа после того, как вызвала сопротивление со стороны профсоюзов и поставщиков.

Американские военные спутники также позволяют Украине получать заблаговременное предупреждение о российских ракетных ударах и нацеливаться на них. Хотя у Европы есть космические ресурсы, у нее нет такого же количества и объема спутниковых мощностей, которые могла бы предложить Киеву.

С момента обретения независимости Украина отправила на орбиту несколько миниспутников с помощью иностранных запусков, но никогда не имела должной космической программы — и тем более ничего, что было бы способно заменить Starlink или даже российскую систему «Рассвет».

Напомним, что обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл пишет, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс фактически опровергла непобедимость Дональда Трампа, сделав его слабым как внутри США, так и на международной арене. Однако из-за этого американский лидер может действовать более импульсивно и опасно. В частности, больше давить на Киев.

Новости партнеров