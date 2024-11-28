"Оснований для паники нет": Путин сказал, что случилось с рублем

Президент России объяснил причины падения рубля.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с резким падением рубля и принялся успокаивать граждан традиционными словами "оснований для паники нет".
Свое заявление российский диктатор сделал на пресс-конференции, информируют средства массовой пропаганды.
Путин объяснил причину падения российского рубля. Он сказал, что это связано не только с инфляцией.
"Это связано и не только с инфляционными процессами – это связано с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", – заявил президент РФ.
Он взялся успокаивать граждан страны-агрессора: сказал, что "ситуация под контролем", и "каких-то оснований для паники точно нет".
"Да и в нашей стране, и в соседних странах процессы непростые, но они под контролем", — добавил хозяин Кремля.
Напомним, накануне российский рубль резко упал: 27 ноября его курс составлял 110 руб. за дол. В украинском ЦПД объяснили, что падение российской валюты произошло на фоне санкций против банков РФ и сокращения экспорта.
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