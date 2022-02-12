Основная команда останется: в Посольстве США прокомментировали эвакуацию дипломатов из Украины

Госдеп будет продолжать оказывать помощь для поддержки Киева.

Несмотря на сокращение дипломатического персонала США в Украине, основная команда останется в Киеве.

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Об этом 12 февраля в Facebook сообщило посольство США в Украине.

В частности, в заявлении американского дипломатического представительства отмечается, что сегодня Государственный департамент приказал выехать из Посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании количества российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность военных действий против Украины.

Однако, несмотря на предусмотрительное сокращение нашего дипломатического персонала, наша основная команда останется в Украине с нашими многочисленными украинскими коллегами, преданными делу, а Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины. и разрешение кризиса, который Россия повлекла своим военным наращиванием", заявили в диппредставительстве.

Напомним, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил остающихся в Украине американцев, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

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