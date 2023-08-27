Основная угроза для россиян – не украинские беспилотники, а работа собственного ПВО – эксперт

Он рассказал, что было сообщение о том, что российское ПВО сбило очередной ударный беспилотник украинского производства.

Об этом шла речь на YouTube-канале ТСН.

"Так вот посмотрим предысторию этого события... Чтобы россияне понимали, что основная угроза для них — это не украинские беспилотники, а работа собственного российского ПВО. В Химках во время предварительных ударов... по военным объектам на территории Московской области и Москвы российское ПВО отработало по жилому дому... На улице Спортивная в городе Химки нашли фрагменты ракеты зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1", которая сама попала в жилой дом... малолетними детьми... Стоит говорить, что это первый эпизод подобной "успешной" работы российского ПВО, которая подвергает смертельной опасности гражданское население…», — рассказал эксперт.

Также военный обозреватель пояснил, что до этого были зафиксированы аналогичные случаи в Белгороде, когда вместо украинского беспилотника ракета, выпущенная из "Панцирь С-1", попала в жилой дом.

«Аналогичная ситуация была и в самой Москве, когда "Панцирь С-1", расположенный на зданиях вблизи Министерства обороны, так же попал в дом, повлекши тотальное разрушение... Россияне должны понимать четко: основная угроза их жизни и неприкосновенности их домов — это бестолковая работа их ПВО. Эти примеры дают понять, что "Панцирь С-1", рекламировавшийся как "аналогов нет" — это вновь очередной информационный блеф, а сам федеральный проект "Небесный зонтик" (многоэшелонированный характер работы ПВО Московской области и Москвы), который бы имел бы прикрыть ключевые объекты – не больше, чем коррупционное расходование бюджетных средств», — резюмировал он.

Напомним, что в ночь на 26 августа Москву и область в очередной раз атаковали беспилотники. Россияне обвинили в атаке "киевский режим".

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