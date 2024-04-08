"Основной вопрос – Харьков": Зеленский собрал Ставку и сообщил детали

Президент заявил, что разведка и спецслужбы работают над новыми шагами "для уменьшения российского потенциала войны".

Президент Украины Владимир Зеленский провел 8 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего, главным вопросом которой стала защита Харькова от российских атак.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

"Провел Ставку. Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области", – указал Зеленский.

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Были заслушаны доклады военных по физической защите объектов энергетики и результативности сбития дронов и ракет. Президент анонсировал отдельные задачи для украинских дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто на центральном уровне и в самом Харькове и области максимально активно работает, чтобы восстановить людям возможность нормально жить.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях.

"Держим позиции. Главное сейчас – эффективная логистика", – отметил Зеленский.

Он также заинтриговал заявлением, что украинские разведка и специальные службы работают над новыми шагами "для уменьшения российского потенциала войны".

Напомним, издание The Economist опубликовало статью об атаках по Харькову, заявив, что Кремль хочет сделать второй город Украины непригодным для жизни.

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