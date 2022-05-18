"Основой восстановления должны стать средства оккупанта": Шмыгаль призвал G7 отдать Украине арестованное имущество россиян

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к министрам развития стран G7 с призывом подготовить национальное и международное законодательство по конфискации замороженных активов России и передаче их в пользу Украины.

Соответствующий призыв прозвучал после заявления США о том, что американские законы не разрешают конфисковать в пользу Украины имущество, арестованное санкциями против РФ из-за войны в Украине.

Об этом идет речь на сайте правительства.

"Ключевым источником финансирования этого плана станет Фонд восстановления Украины, который будет наполняться из пяти источников. Но основой восстановления должны стать средства оккупанта. Как и любой агрессор в будущем, Россия должна понимать цену войны", — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства призвал страны "Большой Семерки" начать подготовку национального, а также международного законодательства по конфискации замороженных активов России и передаче их в пользу Украине.

"Такое законодательство уже разрабатывают Соединенные Штаты и Канада. Важно, чтобы все наши партнеры так же приобщились к этому процессу. Это вопрос справедливости, ведь нельзя допустить, чтобы агрессор разрушил половину экономики Украины и не заплатил за это", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия умышленно использует продовольствие, прежде всего зерно, как оружие против мира.

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